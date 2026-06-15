На Елагином острове открыли выставку по мотивам романа «Мастер и Маргарита»

Посетители выставки могут увидеть работы художницы Елены Марттила. Фото: https://t.me/kult_spb

На Елагином острове открылась уникальная выставка, посвященная знаменитому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре. Посетители выставки могут увидеть графические работы талантливой художницы Елены Марттила. Она представила свои интерпретации героев и сюжета произведения в классических техниках офорта и автолитографии.

- Выставка дает возможность взглянуть на известный роман под новым углом - через призму авторских художественных образов и графических техник, - уточнили в пресс-службе комитета.

Экспозиция будет работать до 13 сентября.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что 26 тысяч цветов высадили в Александровском саду в Петербурге ко Дню России. В этот раз садовники не просто разбили клумбы, а собрали целую цветочную карту страны. Восемь композиций – по числу федеральных округов.