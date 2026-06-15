Байкер ночью влетел в лося на трассе из Петербурга в Псков и погиб на месте

Полиция начала расследование смертельной аварии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Байкер ночью влетел в лося на трассе из Петербурга в Псков и погиб. Смертельное ДТП произошло поздним вечером 14 июня на трассе «Санкт-Петербург – Псков». Около 22:55 на 166-м километре водитель мотоцикла Honda PC800, 27-летний мужчина, который ехал в сторону Северной столицы, столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу лосем.

- К сожалению, мотоциклист погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи из-за полученных травм, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция начала расследование аварии, чтобы выяснить все детали случившегося. Правоохранители призывают водителей быть особенно внимательными в темное время суток и в местах, где возможен выход животных на дорогу.

Напомним, ранее смертельное ДТП с Renault и Haval произошло на трассе Кола из-за лося.