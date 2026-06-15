Житель Кемерова утонул в озере на глазах у отдыхающих

Мужчина погиб в озере в Кемерове. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерово местный житель утонул в озере Красное. Как сообщает издание VSE42.Ru, все произошло на глазах у многочисленных отдыхающих, которые были в этот момент на пляже. Трагедия произошла днем в воскресенье, 14 июня.

- Труп мужчины вытащили из воды, – сказал собеседник.

Красное озере не пригодно для купания, однако, является любимым местом отдыха горожан. В этот день на пляже было больше количество людей, но они не смогли помочь тонущему человеку. На место выезжала скорая помощь, но она лишь констатировала смерть.

По словам очевидцев, отдыхающих не смутила даже операция по поиску и подъему тела из водоема. Пока сотрудники МЧС доставали погибшего, другие горожане продолжали купаться.

– Люди и во время поиска купались, и когда доставали, – сказала жительница Кемерова.

По факту гибели мужчины проводится проверка.