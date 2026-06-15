ЖК «Курортный Квартал». Фото: пресс- служба группы «Самолет».

В Курортном районе Санкт-Петербурга продолжается переселение в рамках городской программы реновации. Сейчас идёт оформление договоров на передачу квартир для 300 семей. Ключи жители посёлка планируют получить до конца 2026 года.

Переезд ждёт тех, кто десятилетиями жил в домах военно-морского городка 1940-х годов постройки. Это каркасно-насыпные здания с печным угольным отоплением, которые уже не соответствуют современным стандартам комфорта.

Ещё 300 семей в Курортном районе ждут квартиры по реновации. Фото: пресс- служба группы «Самолет».

Все новые квартиры расположены в ЖК «Курортный Квартал» — в границах того же микрорайона. Там уже построены школа на 1100 мест и детский сад на 110 мест.

- Благодаря программе реновации люди получают возможность переехать в новое жилье, соответствующее современным нормам и стандартам. Также обновляется городская среда, появляются современные кварталы, — отметил директор кластера Северо-Запад группы «Самолет» (которая является оператором программы в Петербурге) Павел Деменчук.

Всего с начала программы в городе расселили более 1000 семей и демонтировали свыше 100 аварийных зданий.