Около 100 температурных испытаний проведут в 16 районах Петербурга

Энергетические службы активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге на этой рабочей неделе пройдут почти 100 гидравлических испытаний теплосетей. Они охватят 16 районов города. Энергетические службы активно готовятся к предстоящему отопительному сезону, чтобы минимизировать риск коммунальных аварий зимой. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Главная задача гидравлических испытаний - выявить слабые места в теплосетях и устранить их. Это позволит обеспечить надежную и эффективную работу системы отопления в холодное время года, - рассказало агентство.

Информацию о том, попадает ли ваш дом в зону грядущих испытаний, можно найти на сайте комитета по энергетике и теплоснабжающим организациям. Это поможет жителям быть в курсе событий и планировать свои действия.

Горожан просят быть бдительными и при обнаружении признаков повреждения коммуникаций, таких как парение, утечка воды или проседание грунта, немедленно сообщать об этом по телефонам 112 или 004.