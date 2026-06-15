Мужчина сбил школьника на питбайке и выдал себя за его спасителя в Кемерово

Школьник пострадал в ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области произошло ЧП с несовершеннолетним, который получил тяжёлые травмы. Как сообщает и задние VSE42.ru, все началось с того, что 15-летнего подростка доставили в больницу 13 июня. Парня привез в клинику 20-летний молодой человек, который представился спасителем и поймал попутную машину. Он рассказал, будто нашёл подростка в поле и решил ему помочь.

Врачи зафиксировали у пострадавшего серьёзную травму левой ноги, а также множественные ссадины и ушибы. Полицейские провели проверку и выяснили, что подросток оказался участником дорожной аварии, причём замешан в ней был как раз тот самый «спаситель».

По предварительным данным, в 6:00 на просёлочной дороге между населёнными пунктами Симаново и Рассвет Топкинского района водитель «Нивы» столкнулся со встречным питбайком, за рулём которого находился подросток. После удара молодой человек попытался скрыть следы, осознавая, что ему грозит ответственность.

– В нарушение правил дорожного движения автомобилист не вызвал на место аварию полицию и скорую помощь, а на попутном транспорте отвёз школьника в больницу и сообщил ложные сведения, – пояснили в региональном МВД.

Передав пострадавшего врачам, водитель сразу же отправился обратно, забрал свою машину из леса, где её оставил, и спрятал. Однако сотрудники полиции всё равно нашли «Ниву». Выяснилось, что у владельца нет водительских прав и полиса ОСАГО, а государственный номер оказался поддельным. К тому же кузбассовца ранее уже привлекали за управление транспортом без прав.

В отношении нарушителя составлено пять административных протоколов. Также ему грозит возбуждение уголовного дела за нарушение ПДД.

На мать пострадавшего оформлены протоколы за передачу управления человеку без прав и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Общая сумма штрафов может достигнуть 32 тысяч рублей.