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НовостиОбщество15 июня 2026 8:35

Град размером с перепелиное яйцо накрыл Кемеровскую область

Очевидцы сняли разгул стихии
Александр ДЫБИН
Град накрыл Кемеровскую область. Фото: соцсели.

Град накрыл Кемеровскую область. Фото: соцсели.

В одном из крупных городов Кемеровской области выпал мощный град, очевидцы публикуют снятые на видео кадры. Днём в понедельник, 15 июня, жители Кузбасса наблюдают сильное выпадение града, сообщил постоянный подписчик портала VSE42.Ru.

– В Прокопьевске идёт град. А дождь льёт просто не прекращаясь, – поделился очевидец.

Запись была сделана около 12:30. На кадрах видно, как на город сыплются градины средней величины.

Пользователи социальных сетей также делятся впечатлениями, отмечая, что град был особенно сильным.

– В районе Зеньково происходил настоящий конец света. Я боялась, что град пробьёт наши пластиковые окна. Такой разрушительной силы я раньше не видела, – рассказала одна из жительниц.

Там некоторые градины достигали размеров, почти сопоставимых с куриным яйцом.

Синоптики из Кемерова накануне предупреждали о высокой вероятности ливневых дождей и града в регионе.