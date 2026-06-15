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НовостиПроисшествия15 июня 2026 8:36

Тело мужчины достали из реки Волхов

Предположительно, он утонул в воскресенье
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Мужчина утонул в Волхове. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Мужчина утонул в Волхове. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Мужчина утонул в реке Волхов в воскресенье, 14 июня. Об этом пишет Moika78.ru со ссылкой на аварийно-спасательную службу Ленобласти, сотрудникам которой пришлось искать тело. Предварительно, мужчина отдыхал на пляже и пошел купаться, после чего пропал из виду знакомых. Они вызвали на место спасателей, потому что не смогли его найти.

- На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги. Тело мужчины достали из воды, его забрали полицейские, - сообщает издание.

Ранее СК возбудил уголовное дело после гибели 17-летнего подростка в Колтушском озере. Это второй утонувший за июнь во Всеволожском районе – до этого момента в озере Лазурное утонул мужчина во время ночного заплыва. В Кировском районе тоже не обошлось без погибших на воде – один человек утонул в карьере.

В Петербурге с начала купального сезона утонуло уже семь человек, в том числе 11-летний мальчик, погибший в пруду в Московском районе.