На данный момент причины возгорания выясняются. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина погиб при пожаре в квартире на проспекте Большевиков. Трагедия произошла в ночь на 15 июня в Невском районе Петербурга. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 2:36. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Огонь охватил площадь в 6 квадратных метров в одной из комнат двухкомнатной квартиры. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. К 3:07 пожар был ликвидирован. В ликвидации участвовали 15 сотрудников МЧС и три единицы пожарной техники.

- К сожалению, в результате пожара погиб человек. На данный момент причины возгорания выясняются, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что байкер ночью влетел в лося на трассе из Петербурга в Псков и погиб на месте. 27-летний мужчина, который ехал в сторону Северной столицы, столкнулся с внезапно выбежавшим на дорогу животным.