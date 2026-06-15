Сокуров пожаловался Михалкову на запрет своих фильмов

Сокуров попросил помощи у Михалкова и пожаловался на цензуру. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Александр Сокуров опубликовал открытое письмо к Никите Михалкову с просьбой отменить запрет на его последние фильмы. Петербургский режиссер, в частности, пожаловался на невыход в прокат его картины «Сказка», которому Минкультуры отказало в выдаче удостоверения: в этом фильме Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются друг с другом в загробном мире.

- Как пишет Сокуров в письме, не только он сталкивается с ограничениями в прокате, - передает «Петербург2». – По словам режиссера, именно Михалков имеет все возможности повлиять на ситуацию и поспособствовать снятию запретов, затрагивающих в первую очередь молодых режиссеров.

Впрочем, чуть позже Никита Михалков ответил Александру Сокурову, что у него нет таких полномочий, и перенаправил коллегу к другим людям, «кто действительно руководит государством». Напомним, в декабре 2025 году Сокуров сообщал о цензуре Владимиру Путину, и тот заявил, что никакой дискриминации его творчества быть не должно.