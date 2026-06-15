В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта с 17 июня

В Петроградском районе ограничат движение из-за ремонта дороги с 17 по 18 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ГАТИ предупреждает об ограничениях движения в трех районах Петербурга с 17 июня. Так, в Петроградском районе из-за ремонта дорожного полотна с 17 по 18 июня будет закрыто движение: по 2-й Березовой аллее - от Каменноостровского проспекта до Ломаной аллеи, по Летней аллее и аллее Лессинга, которые пересекаются с 2-й Березовой аллеей.

- В Петродворцовом районе с 17 по 19 июня в ночное время и с 21 по 23 июня в ночное время в связи с ремонтом инженерных сетей будет закрыто движение по улице Красного Флота в Ломоносове - от Александровской улицы до Богумиловской улицы, - рассказала пресс-служба ГАТИ.

Для объезда можно использовать следующие маршруты: Дворцовый проспект, Морская улица, улица Жоры Антоненко, улица Связи, улица Федюнинского, Ораниенбаумский проспект, Александровская улица, Михайловская улица, Манежный спуск, Еленинская улица, Владимирская улица, улица Победы, Красноармейская улица.