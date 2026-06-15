В Петербурге экспериментатор получил условку за поджог ретро-мотоцикла из любопытства

Мужчина заметил лужу под мотоциклом и решил ее поджечь. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге мужчина получил условный срок за поджог мотоцикла из любопытства. Инцидент произошел на проспекте Римского-Корсакова 6 августа 2024 года. Петербуржец обратил внимание на ретро-мотоцикл и сделал несколько фотографий. Позже он обнаружил под мотоциклом жидкость и решил ее поджечь в качестве эксперимента. Эксперимент удался – топливо вспыхнуло, и мотоцикл загорелся.

- Владелец мотоцикла понес убытки в размере 19 400 рублей. Мужчина испугался случившегося и покинул место происшествия, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд признал петербургского экспериментатора виновным в преднамеренном поджоге чужого имущества. Ему назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Напомним, ранее мужчина погиб при пожаре в квартире на проспекте Большевиков.