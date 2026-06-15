В Совфеде назвали глупой Каю Каллас после ее идеи ограничить въезд в ЕС участникам СВО. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Публичное заявление Каи Каллас о том, что всех участников СВО хотят включить в черный список ЕС, продолжают обсуждать политологи. В интервью NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал главу евродипломатии глупым человеком, у которого отсутствует какой-либо «политический разум». По словам сенатора, все эти вбросы со стороны Каллас – обычная ерунда.

- Допустим, если на спецоперации будут участвовать 500 тысяч человек, их всех внесут в списки санкций? Это же глупость, - цитируют Джабарова в издании. – Не зря сейчас начали говорить, что Каллас вскоре отодвинут от решения внешнеполитических задач Еврокомиссии. Она попросту не готова к такой работе. В нужный момент Запад использовал Каллас, чтобы атаковать Россию русофобскими заявлениями. Однако когда все поняли, что такая политика приведет их к тупику, поднялся вопрос о реформировании ее ведомства.

Добавим, что Каллас никак не раскрыла, как именно она хотела бы вычислять участников СВО и запрещать им въезд в ЕС.