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НовостиПолитика15 июня 2026 10:15

Сенатор Джабаров высмеял идею ЕС включить всех участников СВО в черный список

Владимир Джабаров назвал глупостью заявление главы евродипломатии Каи Каллас
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Совфеде назвали глупой Каю Каллас после ее идеи ограничить въезд в ЕС участникам СВО.

В Совфеде назвали глупой Каю Каллас после ее идеи ограничить въезд в ЕС участникам СВО.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Публичное заявление Каи Каллас о том, что всех участников СВО хотят включить в черный список ЕС, продолжают обсуждать политологи. В интервью NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал главу евродипломатии глупым человеком, у которого отсутствует какой-либо «политический разум». По словам сенатора, все эти вбросы со стороны Каллас – обычная ерунда.

- Допустим, если на спецоперации будут участвовать 500 тысяч человек, их всех внесут в списки санкций? Это же глупость, - цитируют Джабарова в издании. – Не зря сейчас начали говорить, что Каллас вскоре отодвинут от решения внешнеполитических задач Еврокомиссии. Она попросту не готова к такой работе. В нужный момент Запад использовал Каллас, чтобы атаковать Россию русофобскими заявлениями. Однако когда все поняли, что такая политика приведет их к тупику, поднялся вопрос о реформировании ее ведомства.

Добавим, что Каллас никак не раскрыла, как именно она хотела бы вычислять участников СВО и запрещать им въезд в ЕС.