13-летняя девочка утонула в Финском заливе во время отдыха с друзьями

В Финском заливе утонула 13-летняя девочка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

13-летняя школьница утонула в Финском заливе во время отдыха с друзьями. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу. По данным силовиков, пока сверстники занимали себя на берегу, девочка одна пошла купаться. Через какое-то время друзья спохватились, но не смогли ее найти. Тело подростка позже нашли рыбаки.

- По факту происшествия возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, - уточнили в Следкоме. - Напоминаем родителям о необходимости проведения бесед с детьми о правилах безопасного поведения на воде. Важно им объяснить, что купание в местах, необорудованных для этих целей, может быть смертельно опасным. Обеспечьте детей спасжилетами и научите их выбирать только проверенные места для купания.

Это не первая гибель подростка за новый купальный сезон в Северной столице. Ранее в пруду в Московском районе утонул 11-летний мальчик.