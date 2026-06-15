Более 850 тысяч цветов-однолеток высадили в клумбы Петербурга за неделю

Дорожные и садово-парковые службы работали в усиленном режиме. Фото: https://max.ru/id7840424142_gos

В преддверии Дня России дорожные и садово-парковые службы Комитета по благоустройству усилили контроль за состоянием городских пространств. За неделю высадили около 850 тысяч летников, полили более 37 тысяч деревьев, 330 тысяч кустов и 204 тысячи цветов.

Особое внимание уделили уходу за зелеными зонами. К 12 июня в Александровском саду появились тематические цветники, посвященные федеральным округам. У аэропорта Пулково создали масштабные композиции, символизирующие регионы страны.

- За неделю очистили 67 тысяч урн, вывезли почти 1,7 тысячи кубометров мусора и 1,3 тысячи тонн смета. На уборку уходило до 9,5 тысяч кубометров воды в сутки, - уточнили в пресс-службе комитета по благоустройству.

На июнь 2026 года на дорогах работают 535 единиц техники и 849 сотрудников ручного труда. Специалисты дежурной службы Комитета круглосуточно принимают звонки и отвечают на вопросы по уборке. Обратиться можно по телефону 576-14-83, через платформу обратной связи на портале госуслуг или через приложение «Госуслуги Решаем вместе».