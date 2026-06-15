Школьника отправили под домашний арест за теракт на ж/д путях в Петербурге

Подросток скрылся после происшествия. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьника отправили под домашний арест за теракт на железнодорожных путях в Петербурге. Инцидент произошел 12 июня 2026 года, когда юноша поджег релейный шкаф, входной светофор НД и батарейный шкаф на железнодорожных путях станции «Ржевка - Пискаревка». Эти устройства отвечают за управление движением поездов и являются частью транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД».

- Подросток скрылся после совершения преступления. 13 июня 2026 года он был задержан, - рассказали в Объединенной пресс-службе городских судов.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 10 суток - до 22 июня 2026 года.

Напомним, ранее в Петербурге экспериментатор получил условку за поджог ретро-мотоцикла из любопытства. Петербуржец обратил внимание на ретро-мотоцикл и сделал несколько фотографий, но на этом все не закончилось.