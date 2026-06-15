Певица Цой рассказала о своем состоянии после радиоактивной операции

Анита Цой восстанавливается после тяжелой операции. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Анита Цой впервые рассказала подробности своей сложной операции. В разговоре с Общественной Службой Новостей певица призналась, что ей удалили щитовидку. По словам звезды, врачи использовали для этого радиоактивный йод. Благодаря этому хирурги ничего не резали.

- Хирургического вмешательства я избежала, - поделилась в интервью с изданием Анита Цой. – Однако мне пришлось пережить настоящий ад, у меня были такие сильные боли, что это сложно передать. Я пролежала в больнице примерно неделю. Проблем с щитовидной железой у меня были еще с детства, но я долго не замечала их или игнорировала, в итоге это привело к осложнениям. Сейчас я прохожу реабилитацию амбулаторно, наблюдаюсь у врачей.

Ранее Анита Цой на полях ПМЭФ-2026 дала совет звездам, как не прогореть в бизнесе. В частности, певица советует не лениться и изучать математику, экономику и менеджмент.