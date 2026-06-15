Клинический психолог Денисов-Мельников: пенсионеры не хотят сидеть с внуками из-за страха второго материнства

Пенсионеры живут полной жизнью. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Не следует принуждать современных бабушек проводить время с внуками. Многие из них после воспитания собственных детей желают пожить в своё удовольствие. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» рассказал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников, который также предложил способы урегулирования данной ситуации.

- Современные бабушки всё чаще отказываются нянчиться с внуками, поскольку они энергичны, трудятся, путешествуют и следят за собой. Многие хотят принадлежать себе после того, как вырастили своих детей. Они заявляют: „Я люблю внуков, но снова погружаться в родительство не готова, мне достаточно. Это их право“, - пояснил Денисов-Мельников.

Как отметил специалист, заставлять бабушек присматривать за детьми - неудачное решение. Можно вынудить человека приехать, но нельзя заставить его проявлять душевное тепло и заботу. Лучше не предъявлять требований, а договариваться, объяснять, что помощь крайне нужна, и чётко обозначать промежуток времени - тогда вероятность согласия бабушки возрастёт.

- Пожилую женщину пугает не столько сам ребёнок, сколько мысль о том, что ей сейчас незаметно передадут второе материнство без возможности взять перерыв, — подчеркнул Денисов-Мельников.