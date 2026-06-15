Психолог Пирогова: офисным работникам поможет справиться с летней депрессией четкий план отдыха

Офисным работникам нужна поддержка летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Справиться с летней депрессией и преодолеть желание уволиться помогает грамотное планирование отдыха и улучшение условий на работе. Об этом в интервью изданию «Абзац» сообщила клинический психолог Ирина Пирогова.

Она отметила, что лето в сознании людей связано с отдыхом, поэтому вынужденность проводить жаркие дни в офисе вызывает у работников сильный психологический дискомфорт. Пытаясь убежать от однообразия, люди совершают необдуманные действия, о которых впоследствии могут жалеть.

- Лето - это пора, когда хочется отдыхать, а не трудиться. Поэтому так много увольнений случается именно в этот период, когда людям не хочется находиться в душном офисе, а хочется гулять на улице, есть мороженое и наслаждаться теплом. Летняя депрессия - это сезонное расстройство, вызванное стрессом, снижением аппетита и изнуряющей жарой на работе. Если у вас появилось внезапное желание всё бросить и написать заявление, хорошо подумайте несколько раз, поскольку это может оказаться ложным мгновенным порывом. Лучше прислушивайтесь к своему организму, - посоветовала Пирогова.

Чтобы снизить вредное воздействие летней жары на психику, эксперт рекомендует заранее продумывать выходные дни и создавать благоприятную атмосферу в рабочем пространстве.