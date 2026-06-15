Проект планировки трамвайной линии от Шушар до Колпино утвердили в Петербурге

В Петербурге утвердили проект планировки новой трамвайной линии от станции метро «Шушары» до Колпино. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Смольный утвердил проект планировки трамвайной линии от станции метро «Шушары» до Колпино. Напомним, протяженность участка составит 12,5 километра. По словам Александра Беглова, этот проект очень важен для повышения качества жизни жителей Колпинского и Пушкинского районов.

- Запуск трамвайного движения от станции метро «Купчино» до поселка Шушары (этот трамвай назвали «Славянка». – Прим.ред.) показал, что этот общественный транспорт высоко востребован. Благодаря новой ветке серьезно улучшилась транспортная доступность Пушкинского района, и этот успешный подход нужно масштабировать дальше, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Также губернатор напомнил, что всего в южных районах Петербурга планируют построить четыре трамвайных линии. До конца 2026 года вторую очередь «трассы» запустят от метро «Купчино» до Славянки.