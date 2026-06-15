Экс-главе угрозыска Петербурга дали пять лет колонии за превышение полномочий

Олег Колесников получил 5 лет ИК общего режима за превышение должностных полномочий. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Бывшему главе уголовного розыска Петербурга Олегу Колесникову и его коллеге Алексею Малышеву вынесли приговор. Их обоих признали виновными в превышении должностных полномочий (третья часть 286 УК РФ). Коллегам грозило до 10 лет колонии, но итоговые сроки оказались мягче. Дело слушали в закрытом режиме под грифом «Совершенно секретно».

- Колесникову назначили наказание в виде пяти лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили занимать определенные должности сроком на два года. Также его лишили звания полковника полиции. Малышева приговорили к четырем годам колонии, ему запрещено занимать посты в силовых структурах в течение 1,5 года. Его также лишили звания полковника полиции, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, Колесникова задержали в ноябре 2024 года, изначально его подозревали в причастности к убийству ректора Санкт-Петербургского университета сервиса и экономики Александра Викторова – его застрелили в 2012 году в личном автомобиле, его супругу ранили. Покушение произошло после того, как ректор вуза выявил факты причинения университету материального ущерба и пожаловался в полицию. По данным «Интерфакса», Колесников и Малышев помогли с дачей ложных показаний нескольким обвиняемым по громкой истории.