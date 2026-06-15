Беглов: Строительство метро выйдет на рекордные темпы благодаря щиту «Любовь»

Стройка метро Петербурга вскоре выйдет на рекордный темп. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе радиообращения губернатор Александр Беглов отметил, что ключевым событием минувшей недели стал запуск шестого проходческого щита для прокладки тоннелей метро. Устройство носит название «Любовь». По словам градоначальника, после запуска щита под темпы возведения подземки выходят на рекордный уровень.

- Сейчас на строительстве двух тоннелей Красносельско Калининской линии работают четыре щита диаметром 5,6 метра – они движутся навстречу друг другу. Работы ведутся на втором пусковом участке, который пройдёт между станциями «Путиловская» и «Каретная» на Обводном канале, - сообщил Александр Беглов.

Кроме того, пятый щит аналогичного диаметра уже задействован в прокладке тоннеля к станции «Лиговский проспект 2» - рядом с будущим терминалом Высокоскоростной железнодорожной магистрали. Что касается шестого щита (двухпутной «Надежды». – Прим.ред.), то он завершает проходку участка Невско Василеостровской линии, включающего станции «Богатырская» и «Каменка». В ближайшее время механизм выйдет в демонтажный котлован.