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НовостиОбщество15 июня 2026 16:21

Оборот гостиниц и предприятий общепита Петербурга вырос на 38 процентов

Об этом заявил губернатор Александр Беглов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
У гостиниц и общепита в Петербурге - полный порядок.

У гостиниц и общепита в Петербурге - полный порядок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках очередного еженедельного радиообращения губернатор Александр Беглов заявил, что финансово экономическое состояние Петербурга остаётся стабильным даже в непростых условиях. По словам градоначальника, развитие Северной столицы идет поступательно. Свежие данные Петростата дают повод для гордости:

- За период с января по май оборот предприятий Петербурга вырос на 6 процентов. Особенно высокие показатели продемонстрировали гостиницы и организации общественного питания — их оборот увеличился на 38 процентов, - отметил губернатор.

Александр Беглов также сообщил о сохранении тенденции промышленного роста. За первые пять месяцев года индекс промышленного производства вырос на 5%, а в обрабатывающих отраслях прирост составил почти 6%. В завершении обращения губернатор подчеркнул, что такие результаты закрепляют за Петербургом статус лидера в сфере передовых производств, современных технологий, науки и образования.