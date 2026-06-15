Два вуза Петербурга откажутся от Болонской системы

В Петербурге два вуза откажутся от Болонской системы образования. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два вуза Петербурга решили отказаться от Болонской системы. Речь о Горном университете и Государственном морском техническом университете (она же «Корабелка». – Прим.ред.). Проект носит пилотный характер и посвящен переходу на традиционную российскую модель образования. По информации Piter.TV, прием на платную основу в этих двух вузах города теперь будет проходить по новым правилам с ограничениями по направлениям. А выпускникам колледжей разрешать поступить без учета результатов ЕГЭ, сдавая только внутренние экзамены.

- О ключевых изменениях в правилах поступления в 2026 году рассказал ректор СПбГУПТД Алексей Демидов. Теперь порядок подачи документов изменился. Заявление можно принести лично, по почте или через «Госуслуги». В вузе предупредили о том, что в последние дни приема документов возможны сбои электронного сервиса, поэтому лучше не затягивать. Что касается системы ранжирования направлений и приоритетов, то она тоже изменится в университетах, благодаря чему абитуриенты смогут точнее оценивать свои шансы, - передает издание.

Напомним, Болонская система образования подразумевает обучение в течение четырех лет в бакалавриата, а также двух лет в магистратуре. Теперь в вузах России поятся два типа образования: высшее базовое (от 4 до 6 лет), а также высшее специализированное (от 1 до 3 лет). Аспирантура сохранится, но длительность учебы будет зависеть от будущей специальности.