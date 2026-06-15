Приморский район Петербурга подтопило сильнее всего во время ливня 15 июня

Приморский район Петербурга стал лидером по выпавшим осадкам за 15 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Водоканал» подвел итоги ливней, прошедших в Петербурге днем в понедельник, 15 июня. Самым подтопленным районом оказался Приморский. На севере города выпало 13,13 миллиметра осадков, а их максимальная интенсивность составила 10,52 мм за 20 минут (при норме в 7,2 мм). На втором месте расположился Центральный район, который принял на себя 11,17 мм осадков. Третью строчку занял Петроградский район с 9,23 мм дождя.

Где-то ливневка вновь ожидаемо не справлялась с напором. Но в «Водоканале» напомнили, что это норма, и вода уходит в канализацию не сразу.

- Если скопления сохраняются длительное время, об этом можно жаловаться по телефонам: 004 и 576-14-83. Звонки обрабатываются круглосуточно, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

Также на предприятии уточнили, что ливневка в городе максимально загружена. При возникновении внештатных ситуаций в Северной столице дежурят аварийные бригады.