Петербурженка смогла найти потерянного отца в Красноярске с помощью службы 112

Операторы «112» направили почти 4 тысячи запросов в службы других регионов России, чтобы помочь в поисках. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербурженка смогла найти своего потерянного отца в Красноярске с помощью службы «112». В мае 2026 года служба обработала около 350 тысяч вызовов, сообщений и запросов через спецсистему. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

- Одним из ярких примеров стала ситуация, когда жительница Петербурга не смогла найти своего отца, который живёт в Красноярске. Женщина обратилась в службу «112», и благодаря оперативным действиям операторов она смогла связаться с отцом. Женщина позднее выразила благодарность за помощь, - поделились в пресс-службе комитета. Операторы «112» направили почти 4 тысячи запросов в службы других регионов России, чтобы помочь в поисках.

Служба «112» работает в тесном сотрудничестве с экстренными службами Петербурга при поддержке Комитета по информатизации и связи. Вызовы поступают в пожарно-спасательную службу, полицию, скорую медицинскую помощь и службу газа. В мае более 19,6 тысяч вызовов требовали совместных действий различных служб.

Служба «112» работает круглосуточно, и все звонки бесплатны, включая ситуации с нулевым балансом. Также можно отправить бесплатное СМС, что делает её доступной для людей с ограничениями слуха и речи.