Более 48 тонн собрали экослужбы Петербурга за неделю

Экологические службы продолжают мониторить ситуацию в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

С 8 по 14 июня экологическая служба Петербурга обработала 511 обращений граждан и ликвидировала несколько загрязнений. Специалисты ГБУ «Экострой» совершили 28 выездов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию. Специалисты выезжали 22 раза для проверки ртутного загрязнения, один выезд для устранения нефтеразлива, один выезд для сбора отходов и четыре выезда по другим вопросам.

- Суда и сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» находились в состоянии повышенной готовности и совершили девять выездов для проверки информации о нефтеразливах, но следов загрязнений не обнаружили, - рассказали в пресс-службе комитета.

Для ликвидации загрязнений и обработки водных объектов использовались специальные средства. Всего было принято 48,3 тонны опасных отходов, включая люминесцентные и светодиодные лампы, термометры, батарейки, аккумуляторы, бытовую химию, ртуть, масла, лекарства, покрышки и технику.

Из водных объектов вывезли 27 кубических метров отходов.