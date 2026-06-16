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НовостиОбщество16 июня 2026 5:10

12 иностранцев выдворят из России после рейда на стройплощадке на Василеостровского

На стройке на улице Кораблестроителей проверили около ста иностранных рабочих
Маргарита СУРИНА
На этот раз правоохранители посетили стройплощадку на Васильевском острове. Фото: https://t.me/spb_police78

На этот раз правоохранители посетили стройплощадку на Васильевском острове. Фото: https://t.me/spb_police78

В Петербурге полиция провела рейд по мигрантам. На этот раз правоохранители посетили стройплощадку на Васильевском острове. На стройке жилого комплекса на улице Кораблестроителей проверили около ста иностранных рабочих. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Некоторые рабочие попытались скрыться, забравшись на верхний этаж недостроенного здания и закрыв проход бетонной плитой. Однако им это не удалось - их обнаружили и потребовали предъявить документы.

- В результате проверки выяснилось, что 12 мигрантов работали без соответствующих разрешительных документов. В отношении них были составлены административные протоколы. Суд назначил нарушителям штрафы и постановил выдворить их за пределы страны, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении работодателя к ответственности за незаконное использование труда мигрантов.