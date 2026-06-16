Восемь районов Петербурга может остаться без горячей воды 16 июня

В Петербурге запланированы гидравлические испытания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В нескольких районах Петербурга 16 июня запланированы гидравлические испытания тепловых сетей. Это необходимо для проверки надежности и выявления возможных дефектов перед началом отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба АО «Теплосети Санкт-Петербурга».

- Испытания пройдут в Калининском, Приморском, Центральном, Выборгском, Невском и Василеостровском районах, - отметили в пресс-службе компании.

В Калининском районе пройдет проверка сетей, обслуживающих здания на набережной Свердловской и в границах улиц Маршала Блюхера, Лабораторного проспекта, Кушелевской дороги и Бестужевской улицы.

В Приморском районе испытания проведут в пределах территорий, ограниченных несколькими проспектами, улицами и шоссе. В Центральном в зону проверок попадут тепловые сети между Большой Морской улицей, Кирпичным переулком, набережной реки Мойки и Гороховой улицей.

Выборгский район: испытания затронут трубопроводы в границах улиц 1-го Мая и Тихоокеанской и Красногвардейский район: проверка будет проведена на территории, ограниченной улицами Коммуны, Ириновским проспектом, Отечественной и Лазо.

В Невском районе ожидается повышение давления в трубопроводах от железнодорожной станции «Нева» до проспекта Большевиков.

Василеостровский район: в зону работ входят тепловые сети, расположенные по нескольким улицам и проспектам, а также переулкам и набережным.

Узнать график отключения горячего водоснабжения по адресам можно на официальном сайте.