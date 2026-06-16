26 многодетных семей Петербурга получили ключи от микроавтобусов от города

Уже более 550 петербургских многодетных семей уже получили микроавтобусы. Фото: gov.spb.ru

Накануне Дня России 26 многодетным семьям Петербурга вручили ключи от микроавтобусов. Церемония прошла в Смольном. Также счастливчиков поздравил губернатор Александр Беглов. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на радиообращение градоначальника.

- Санкт-Петербург уделяет значительное внимание социальной поддержке и реализации проекта «Семья», - рассказал Александр Беглов. Он также отметил, что в городе живет почти миллион детей, и каждый пятый из них воспитывается в многодетной семье.

К слову, с 2009 года более 550 петербургских многодетных семей уже получили микроавтобусы от города. Поддержка многодетных семей остается приоритетом государственной политики на городском и федеральном уровнях.

Напомним, ранее стало известно, что более 100 молодых ученых из 28 вузов Петербурга получат президентские стипендии. Со всех регионов России отобрали всего 800 лауреатов.