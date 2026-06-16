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НовостиОбщество16 июня 2026 8:02

Инспекторы ГАИ спасли травмированного ребенка в Ленобласти

Маленькому мальчику понадобилась срочная операция
Маргарита СУРИНА
Ребенка доставили в больницу Петербурга. Фото: https://t.me/spb_police78

Ребенка доставили в больницу Петербурга. Фото: https://t.me/spb_police78

В Приозерском районе Ленобласти сотрудники ДПС помогли семье, которой требовалась срочная медицинская помощь – маленькому мальчику понадобилась срочная госпитализация. Инцидент произошел 13 июня, когда встревоженный мужчина подбежал к дежурным сотрудникам ДПС.

- Его несовершеннолетний сын получил серьезную травму руки на даче. Срочно требовалась госпитализация в больницу Петербурга, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские согласились сопроводить мать с ребенком до города. Перед выездом они связались с медицинским учреждением, чтобы врачи были готовы принять пациента.

В больнице мальчика осмотрели и обнаружили у него закрытый перелом нижнего конца плечевой кости со смещением. Ребенку провели срочную операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Родители выразили благодарность сотрудникам ГИБДД за быстрое и профессиональное вмешательство.