Инспекторы ГАИ спасли травмированного ребенка в Ленобласти

Ребенка доставили в больницу Петербурга. Фото: https://t.me/spb_police78

В Приозерском районе Ленобласти сотрудники ДПС помогли семье, которой требовалась срочная медицинская помощь – маленькому мальчику понадобилась срочная госпитализация. Инцидент произошел 13 июня, когда встревоженный мужчина подбежал к дежурным сотрудникам ДПС.

- Его несовершеннолетний сын получил серьезную травму руки на даче. Срочно требовалась госпитализация в больницу Петербурга, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские согласились сопроводить мать с ребенком до города. Перед выездом они связались с медицинским учреждением, чтобы врачи были готовы принять пациента.

В больнице мальчика осмотрели и обнаружили у него закрытый перелом нижнего конца плечевой кости со смещением. Ребенку провели срочную операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Родители выразили благодарность сотрудникам ГИБДД за быстрое и профессиональное вмешательство.