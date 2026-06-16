Актер Евгений Миронов признался, что обожает кататься на самокатах

Евгений Миронов обожает кататься на самокате. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист России, худрук театра Наций Евгений Миронов признался, что любит кататься на самокатах. Такое признание артист сделал в интервью изданию 78.ru, рассказывая о том, что хотел бы покататься по Петербургу, но не сможет этого сделать. В Северной столице самокаты в центре города под запретом.

- Я увидел дом с табличкой о том, что здесь жили Лавров и Абрамов. Мне сразу стало интересно узнать об этом доме побольше. Здесь каждый угол для меня интересен. Здесь есть что-то новое. Люблю гулять, но на самокате по Петербургу не поездишь. Это не Москва, - признался артист. - Я люблю кататься на самокате, обожаю. Не так часто получается. Иногда с сыном, иногда один катаюсь.

Евгений Миронов приехал в Петербург с гастролями своего спектакля. Артист выйдет на сцену в нескольких постановках. Спектакли театра Наций можно будет увидеть на сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова и театра на Васильевском.