Актер Евгений Миронов: Я бы не смог жить в Петербурге

Миронов признался, что не смог бы жить в Петербурге. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист России, худрук театра Наций Евгений Миронов признался, что не смог бы жить в Северной столице. Такое заявление артист сделал в интервью изданию 78.ru. По словам Миронова, в Петербурге не тот ритм, что в столице. При этом с городом на Неве у артиста связаны тяжелые воспоминания, оставшиеся после работы над трудными ролями. Это особенно интересно в контексте того, что Миронову особенно даются роли персонажей из произведений Федора Достоевского.

- Здесь я бы жить не смог, - сказал Миронов. - Может быть это связано с материалом, потому тут я всегда работал над сложным материалом, особенно Достоевским. Для меня важны две вещи: погода и ритм. В Петербурге медленно. Это прекрасно скучно. Чудесно, прелесть, но не могу, у меня уже другая прививка.

Отметим, Евгений Миронов ближайшие дни проведет в Северной столице. Театр Наций, которыми руководит артист, приехал в Петербург с гастролями. Театр покажет несколько постановок на малой сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова и в театре на Васильевском.