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НовостиОбщество16 июня 2026 8:51

Солнце светило в Петербурге в первой половине июня почти 148 часов

Осадки в начале июня были ниже нормы
Маргарита СУРИНА
Несмотря на то что солнечные лучи освещали город меньше, чем за прошлые годы.

Несмотря на то что солнечные лучи освещали город меньше, чем за прошлые годы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине июня Петербург встретил жителей и гостей города более теплой погодой, чем обычно. Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что средняя температура воздуха поднялась до +18,2 градуса, превысив норму на 3,1 градуса.

- Несмотря на то что солнечные лучи освещали город около 148 часов, это количество все же меньше, чем в некоторые предыдущие годы. Тем не менее, высокие температуры не помешали полноценному купальному сезону начаться позже обычного - полноценные купания еще не стартовали, - отметил Колесов.

Осадки в начале июня были ниже нормы, однако недавние дожди увеличили их количество до 36 процентов от нормы. Тем не менее почва остается сухой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Петербург оказался под влиянием западной периферии североатлантического циклона.