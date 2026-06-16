Солнце светило в Петербурге в первой половине июня почти 148 часов

Несмотря на то что солнечные лучи освещали город меньше, чем за прошлые годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине июня Петербург встретил жителей и гостей города более теплой погодой, чем обычно. Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что средняя температура воздуха поднялась до +18,2 градуса, превысив норму на 3,1 градуса.

- Несмотря на то что солнечные лучи освещали город около 148 часов, это количество все же меньше, чем в некоторые предыдущие годы. Тем не менее, высокие температуры не помешали полноценному купальному сезону начаться позже обычного - полноценные купания еще не стартовали, - отметил Колесов.

Осадки в начале июня были ниже нормы, однако недавние дожди увеличили их количество до 36 процентов от нормы. Тем не менее почва остается сухой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Петербург оказался под влиянием западной периферии североатлантического циклона.