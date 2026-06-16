Анна Хилькевич рассказала, чем приходится платить за успех

Хилькевич также рассказала, что никогда не мечтала участвовать в шоу талантов. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич рассказала, какую цену ей приходится платить за карьерный успех. Об этом она сообщила в интервью «Петербург2» на кастинге проекта «Хочу на ТНТ».

Сегодня Хилькевич совмещает сразу несколько ролей: актрисы, телеведущей, участницы телевизионных проектов и мамы троих детей. По ее словам, сохранить баланс между работой и семьей удается не всегда.

- Наверное, моя цена успеха - это личное время. Я стараюсь соблюдать баланс, но чаще всего приходится выбирать между семьей и работой. Личного времени практически не остается. Это, наверное, самая высокая цена, которую я плачу за свою профессию, - призналась Анна Хилькевич.

Актриса отметила, что считает главным условием успеха полную вовлеченность в выбранное дело. Тем, кто мечтает попасть на телевидение, она советует внимательно следить за индустрией, находиться в профессиональном сообществе и искать собственную уникальность.

Хилькевич также рассказала, что никогда не мечтала участвовать в шоу талантов. По ее словам, актерское мастерство для нее является частью профессии, а потребности демонстрировать свои способности в подобных проектах она не испытывает.