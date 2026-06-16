Передвижные аптечные пункты заработают с 1 сентября в Нижегородской области

В Нижегородской области появятся передвижные аптечные пункты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пилотный проект по созданию передвижных аптечных пунктов должен заработать в Нижегородской области с 1 сентября. По информации ИА «Время Н», «мобильные» аптеки остро необходимы для жителей удаленных и труднодоступных поселков и деревень. С осени туда будут приезжать фармацевты «на колесах». Правда, точного графика работы новых пунктов пока нет. Зато журналистам удалось узнать, что будет внутри:

- «Газели» переоборудуют под передвижные аптечные пункты. В спецтранспорте установят автономное водоснабжение, освещение, электросчетчик, водонагреватель, кондиционер. Также там появится витрина для лекарств и аптечный шкаф, - передает информационное агентство.

Напомним, эксперимент продлится три года, до 1 сентября 2029-го. Кроме столицы Приволжья «мобильные» аптеки появятся в Волгоградской, Тюменской, Архангельской областях, а также в Красноярском, Краснодарском и Ставропольском краях и в республике Бурятия.