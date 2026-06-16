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НовостиОбщество16 июня 2026 10:22

Семилетний петербуржец получил награду всероссийского конкурса «Вечный огонь в нашем сердце»

Работа Георгия Белоусова была отмечена дипломом жюри среди тысяч участников со всей страны
Юлия СТАЛИНА
Маленький Георгий получил свою заслуженную награду. Фото: Владимир Демин АНО "Медиа ДОМ"

Маленький Георгий получил свою заслуженную награду. Фото: Владимир Демин АНО "Медиа ДОМ"

Семилетний житель Кронштадта Георгий Белоусов получил награду всероссийского конкурса «Вечный огонь в нашем сердце». Награду передала депутат Государственной думы, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

А торжественная церемония прошла в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района. Конкурсную работу Георгий создал вместе с педагогом Ксенией Коротковой. В основу проекта лег видеоролик, рассказывающий о создании картины в технике коллажа, посвященной памяти о Великой Отечественной войне.

На черном фоне автор разместил Вечный огонь, красные гвоздики, белых журавлей, Георгиевскую ленту и пятиконечную звезду. Каждый элемент композиции символизирует память о подвиге поколения победителей и связь времен.

- Я увидела замечательную работу и мне было интересно познакомиться с ее автором, с юным Георгием, а также с педагогом, - отметила Елена Цунаева.

По словам педагога Ксении Коротковой, команда решила отказаться от обычного рисунка и показать целую историю его создания.

- Нам было важно, чтобы ребенок понимал смысл каждого элемента. Мы говорили о Великой Победе, о людях, которые ее приближали, и о том, почему важно сохранять память об этих событиях, - рассказала она.

Конкурс «Вечный огонь в нашем сердце» уже седьмой год проводит Народный фронт. В 2026 году в нем приняли участие более 55 тысяч семей из разных регионов России.