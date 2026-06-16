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НовостиОбщество16 июня 2026 11:06

Петербуржец может получить пожизненное за попытку продать 200 кг наркотиков

Мужчина продавал не только в Петербурге, но и в других регионах
Маргарита СУРИНА
Мужчину отправили под стражу. Уголовное дело продолжают расследовать.

Мужчину отправили под стражу. Уголовное дело продолжают расследовать.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржец может получить пожизненное заключение за попытку продать 200 килограмм запрещенных веществ. По предварительным данным, мужчина продавал запрещенку не только на территории Петербурга и Ленобласти, но организовывал межрегиональные перевозки. Мужчину задержали. Об этом сообщила Ирина Волк.

- Полицейские обнаружили 14 мешков с наркотическим веществом в строительной бытовке, которую наркодилер использовал для хранения. Два аналогичных мешка нашли в арендованном им автомобиле, - рассказала Волк. Экспертиза также показала, что в одном из мешков находится запрещенное вещество весом около 10 килограммов. Общий вес изъятого наркотика составил примерно 200 килограммов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Петербургскому наркоторговцу грозит пожизненное заключение. Его отправили в СИЗО.