Лжесиловики похитили двух человек на севере Петербурга и требовали 3 млн рублей

Похитителей задержали. Суд вынесет им меру пресечения.

Четверо человек представились правоохранителями и похитили двух петербуржцев. Инцидент произошел 13 июня в Выборгском районе. Неизвестные угрожали мужчинам и требовали выкуп за освобождением, и немалый – 3 миллиона рублей. Об этом сообщила ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

- Похитители привезли жертв в квартиру на проспекте Луначарского, где потребовали выплатить не менее 3 миллионов рублей. Испугавшись, мужчины начали искать деньги. Одному из похищенных пришлось снять наличные через банкомат и собрать средства с помощью знакомых. В итоге лжесиловикам передали 911 тысяч рублей и 500 долларов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Брат одного из похищенных обратился в полицию, благодаря чему смогли задержать автомобиль с похитителями.

- В салоне находились трое мужчин, 27-30 лет. Они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позже полиция задержала четвертого участника похищения - безработного дагестанца, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержанные уже прошли допрос. Следствие продолжает сбор доказательств и установление всех лиц, причастных к преступлению. Вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых решается.