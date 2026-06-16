Большинство матерей возвращаются к работе до завершения декрета

Мамам в Петербурге можно выходить на работу в полную смену даже в декрете. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Мамочкам в Петербурге теперь можно работать полный день и не бояться потерять пособие по уходу за ребенком. Об этом напомнила HR-эксперт Валентина Романова в интервью Piter.TV. По ее словам, родители могут спокойно вернуться в офисы и получать господдержку, пока ребенку не исполнилось 1,5 года. Вопрос актуальный, поскольку, согласно последним исследованиям, большинство женщин в городе возвращаются к работе до завершения декрета – таких 55 процентов.

- При этом лишь 17 процентов из опрошенных мамочек сообщили, что выходят на работу из-за нехватки денег, хотя для подавляющего большинства (83 процента) основной причиной является стремление не потерять темп развития карьеры. Кроме того, период декрета часто становится точкой для смены работы женщин, - пишет издание.

Эксперт добавила, что отпуск по уходу за ребенком оформляется у работодателя, нужно заявление и соответствующий пакет подтверждающих документов. После этого мамочка сохраняет за собой право выйти на полную смену на работу в любой момент, хотя юридически она останется в отпуске.