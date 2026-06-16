Платные парковки в Ярославской области принесли более 100 млн рублей дохода

Платные парковки начали действовать в Ярославле с конца 2025 года. Фото: yarnews.net

Доходы и штрафы от платных парковок в Ярославле превысили 100 миллионов рублей. Об этом сообщил yarnews.net со ссылкой на министра финансов Ярославской области Алексея Долгова. Долгов представил данные о работе платных парковок на заседании бюджетной комиссии областной думы.

- За первые полгода работы платные парковки пополнили бюджет на 73 миллиона рублей, а штрафы за неоплаченную парковку составили 33 миллиона рублей. Общий доход превысил 100 миллионов рублей, - рассказал министр финансов региона.

Алексей Долгов отметил, что в 2026 году удалось окупить затраты на создание платных парковок, и выразил уверенность в достижении плановых показателей в текущем и следующем годах.

Платные парковки начали действовать в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском с 25 декабря 2025 года.