Путин дал старт новым ВСМ: Нижний Новгород, Казань, Минск

По поручению президента появятся новые высокоскоростные магистрали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин поручил Минтрансу приступить к предварительной проработке двух новых высокоскоростных магистралей – Москва – Нижний Новгород с продлением до Казани и Москва – Минск. Об этом сообщает URA.RU.

Министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом пояснил: именно эти направления дадут наибольший экономический эффект. Путин подчеркнул, что вопрос ВСМ до Минска неоднократно обсуждался с Александром Лукашенко и «административных трудностей не будет». Ориентир – к 2028–2029 годам подготовить финмодель и начать движение.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой считает, что строительство новых линий реально начать еще до запуска первой магистрали Москва – Петербург.

– Строительные мощности по мере их высвобождения с ВСМ Москва – Санкт-Петербург нужно переключать на новые направления. На первой магистрали будут обкатаны технические решения, и появится возможность транслировать их на другие, – пояснил эксперт.

По его оценке, ВСМ до Минска займет около пяти лет, а направление на Казань даст максимальный прирост за счет плотности населения. Сейчас на линии Москва – Петербург уже сварены первые пять вагонов, строится мост через Шошу и запущен завод балок.