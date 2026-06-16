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НовостиОбщество16 июня 2026 14:22

СПбГУ занял четвертое место в рейтинге лучших вузов России

В топ-100 вошли сразу десять университетов Петербурга
Юлия СТАЛИНА
СПбГУ не вошел в тройку лучших вузов страны.

СПбГУ не вошел в тройку лучших вузов страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Санкт-Петербургский государственный университет занял четвертое место в ежегодном рейтинге лучших вузов России, который подготовило агентство RAEX. Результаты исследования были представлены 16 июня на форуме «Три миссии российского образования».

Лидером рейтинга вновь стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Вторую строчку занял Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, третью - Московский физико-технический институт.

Помимо СПбГУ, в число ста лучших вузов страны вошли еще девять учебных заведений Петербурга. Самым высоким результатом после СПбГУ отметился Санкт-Петербургский государственный экономический университет, занявший девятое место.

Университет ИТМО расположился на 15-й строчке рейтинга, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого - на 16-й. В список также вошли Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова (28-е место), Санкт-Петербургский горный университет (29-е).

При составлении рейтинга эксперты оценивали качество образования, уровень научно-исследовательской деятельности, международную интеграцию, ресурсную обеспеченность вузов, а также их востребованность среди абитуриентов и работодателей.

Всего методика исследования включает 45 различных показателей, позволяющих комплексно оценить деятельность российских университетов.