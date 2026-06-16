Во Всеволожском районе уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Во Всеволожском районе Ленинградской области специалисты МЧС ликвидировали опасную находку - авиационную бомбу ФАБ-250 весом 250 килограммов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Боеприпас времен Великой Отечественной войны был обнаружен на территории района. На место оперативно прибыла взрывотехническая группа Невского спасательного центра МЧС России.
- Взрывотехническая группа Невского спасательного центра МЧС России вывезла опасную находку, боеприпас был успешно уничтожен, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ленинградской области.
В ведомстве подчеркнули, что операция прошла штатно, без угрозы для населения.
МЧС России напоминает: при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, нельзя к ним приближаться, трогать или пытаться перемещать. Это может быть опасно для жизни. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке МЧС или полиции, а также по номеру 112.