Лидеры ЕС намерены ослабить влияние Трампа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бене Дональд Трамп заявил о намерении сконцентрироваться на украинском конфликте. Однако эксперты, опрошенные URA.RU, уверены: Европа сделает все, чтобы помешать ему завершить его на своих условиях.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов считает, что главная цель европейских лидеров – добиться поражения республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс США.

– Европа сделает все, чтобы помешать Трампу завершить украинский конфликт. И даже если договоренности какие-то будут достигнуты формальные, они не будут выполняться. Основная задача лидеров европейских стран – чтобы республиканцы проиграли, – заявил Орлов.

По его словам, в случае поражения республиканцев Трамп станет «хромой уткой» – президентом с ограниченными полномочиями. Сейчас его позиции падают: попытка смены власти в Иране провалилась, а избирателям MAGA нужен успех – завершение конфликта на Украине. Европа это понимает и может пойти лишь на формальное выполнение договоренностей.

Старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин добавил, что Трамп обладает рычагами давления на Европу, но не хочет платить их цену. При этом он не заинтересован в нормализации отношений между Европой и Россией, а выступает лишь за сдерживание конфликта.