«Мы попросили друг у друга прощения»: Анастасия Волочкова больше не считает родную дочь предательницей

Волочкова призналась, что простила дочь за предательство. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова рассказала об итогах поездки в Петербург. В разговоре с Общественной Службой Новостей она призналась, что встретилась с дочерью Ариадной (спустя год после ее роскошной свадьбы. – Прим.ред.) и простила ее за предательство. Напомним, балерина обиделась на всех родственников после того, как перенесла тяжелую операцию на ноге. С ее слов, никто не звонил и не писал ей, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья.

- Прежде всего, я ехала в Петербург для того, чтобы увидеться с папочкой. Он сильно болеет. Конечно, встретилась и с мамой. Потом приехала Ариадна с мужем Никитой. Мы наконец-то зарыли топор войны, но я никакую войну не начинала. Просто между нами было недопонимание. Мне было обидно, что от меня все отказались. Мне было очень тяжело простить это. Но сейчас все в порядке. Мы попросили друг у друга прощения, - цитируют Волочкову в издании.

Балерина добавила, что встреча с родственниками прошла дружелюбно.