Поисковики подняли останки 40 защитников Ленинграда во Всеволожском районе Ленобласти

Находки передали на экспертизу. Фото: vk.com/krgv_live

Во Всеволожском районе Ленинградской области поисковики обнаружили останки 40 защитников Ленинграда. Работы проводились в ходе поисковой экспедиции, которая длилась всего два с половиной дня.

Вместе с поисковым отрядом «Рейд» в раскопках участвовали представители школы поисковика «Область славы». Помимо останков бойцов Красной армии, участники экспедиции нашли три смертных медальона.

Сейчас медальоны переданы специалистам на экспертизу. Такие находки нередко позволяют установить личности военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести со времён Великой Отечественной войны.

- Поисковый отряд «Рейд» действует на базе молодежного клуба «Аквамарин» и центра «Рейд 2.0», - рассказали о результатах экспедиции в администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Поисковые работы по увековечению памяти защитников Отечества продолжаются на территории Ленинградской области в рамках полевого сезона.