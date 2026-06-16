«Царица ночи» расцветет в Ботаническом саду Петербурга 16 июня

Посетители смогут увидеть редкое природное явление во время вечерней прогулки по территории Ботанического сада. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ботаническом саду Петра Великого ожидают одно из самых зрелищных природных событий года - цветение кактуса Селеницереуса крупноцветкового, известного как «Царица ночи».

По словам специалистов, в этот раз одновременно должны распуститься сразу 12 цветков. Бутоны раскрываются только вечером и сохраняют свою красоту всего несколько часов, до наступления утра.

- Цветки «Царицы ночи» достигают 30 сантиметров в диаметре и обладают насыщенным ароматом с нотками ванили и жасмина. В естественной среде этот необычный кактус произрастает в тропических регионах Америки, - сообщают в Ботаническом саду Петра Великого.

Показ цветения запланирован на 16 июня с 20:00 до 23:00. Посетители смогут увидеть редкое природное явление во время вечерней прогулки по территории Ботанического сада.

Билеты доступны на официальном сайте сада. По словам сотрудников учреждения, цветение «Царицы ночи» традиционно вызывает большой интерес у петербуржцев и гостей города, поскольку наблюдать его можно лишь один раз в году.