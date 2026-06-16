Женскую консультацию в Красногвардейском районе открыли после капитального ремонта

Как сообщили в Смольном, ремонт проводился в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Фото: www.gov.spb.ru

В Красногвардейском районе Петербурга после капитального ремонта открылась Женская консультация №9. Медучреждение расположено в историческом здании на Большеохтинском проспекте, 33/3 и рассчитано на 180 посещений в смену.

Как сообщили в Смольном, ремонт проводился в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Работы стартовали в 2024 году. За это время в здании 1938 года постройки полностью заменили кровлю, усилили межэтажные перекрытия, обновили фасад и модернизировали инженерные системы. Также был благоустроен прилегающий участок и установлено современное медицинское оборудование.

- Женские консультации должны быть современными и комфортными пространствами, куда удобно обращаться за помощью. В обновленной консультации №9 созданы все условия и для пациенток, и для врачей, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

С 17 июня в учреждении начнут прием акушеры-гинекологи, терапевт и медицинский психолог. Для пациенток будут работать кабинеты ультразвуковой диагностики, патологии шейки матки, кабинет по невынашиванию беременности, дневной стационар, процедурный кабинет и школа материнства.