Благоустройство сквера на Светлановском проспекте закончат к сентябрю

На Светлановском пройдут работы по благоустройству сквера. Фото: ГАТИ

У дома №52 на Светлановском проспекте в Петербурга началось благоустройство сквера. Работы продлятся до 1 сентября, передает пресс-служба городской Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Ордер на работы подрядчику уже выдали. Рабочим придется демонтировать старый асфальт и полимерные покрытия. Уберут и бортовые камни с малыми архитектурными формами. Зато дальше – красота.

- В сквере сделают новые пешеходные дорожки с плиткой, зоны отдыха, а также установят детскую площадку. Особое внимание уделят озеленению: на месте восстановят газон, высадят новые деревья и кустарники, а также разобьют цветники, - рассказали в ГАТИ.

Не обойдется и без детской площадки. Малышне и семьям установят целый игровой комплекс с каруселями, балансиром, песочницей, гамаками, парковыми качелями. На месте будут и скамейки с креслами и урнами. Ожидать результат осталось совсем недолго.